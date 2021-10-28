Американська компанія купила український фотосток Depositphotos за $85 млн

Американська компанія VistaPrint купує український фотосток Depositphotos разом з графічним онлайн-редактором Crello, який змінить назву на VistaCreate.

Про це повідомляється на сайті Depositphotos.

"Компанія Depositphotos стала частиною VistaPrint. Контент-платформа Depositphotos продовжить розвиватися як окремий бренд. Як частина глобального бренду, Depositphotos отримає доступ до клієнтської бази Vista, що нараховує понад 20 мільйонів користувачів. Наші автори зможуть ділитися своїми роботами й портфоліо з міжнародною спільнотою й вийти на новий рівень", - йдеться у пресрелізі.

Видання AIN.ua пише, що вартість угоди становить 85 млн доларів.

Американці купують всі 100% компанії Depositphotos, і її засновник Дмитро Сергеєв виходить з проєкту.

Окрім фотостоку і онлайн-редактора Crello, компанія VistaPrint придбає й інші проєкти Depositphotos: медіа Bird In Flight і WAS, а також фотостудія Lightfield.

VistaPrint — велика американська компанія в сфері дизайну та маркетингу. Вона входить до холдингу Cimpress, який торгується на Nasdaq. Основні клієнти VistaPrint - малий бізнес по всьому світу, у неї досить широкий спектр послуг з дизайну і друку. Її підрозділи займаються контентом для Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмереж, розробляють лого, сайти та інші брендовані матеріали, друкують промоматеріали: від наклейок та пакування до вивісок.

Компанію заснував французький підприємець Роберт Кін у 1998 році, за цей час вона виросла до бізнесу з річною виручкою понад $1,4 млрд, у неї — 17 млн клієнтів серед малого бізнесу, 29 офісів у всьому світі, де працює близько 6000 осіб.