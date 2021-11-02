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Перший віцепремʼєр – міністр економіки Любченко подав заяву на звільнення

Відправити його у відставку депутати можуть уже завтра. 

Перший віцепремʼєр – міністр економіки Любченко подав заяву на звільнення
Фото: Lb.ua

Перший віцепремʼєр – міністр економіки Олексій Любченко написав заяву на звільнення.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", – написав він.

Іще вранці 2 листопада в кулуарах парламенту ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв, що заяви від Любченка немає

Любченко був призначений віцепремʼєром – міністром економіки 20 травня. До цього він займав посаду голови Державної податкової служби. 

19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що першого віцепрем'єр-міністра, міністра економічного розвитку Олексія Любченка планують зняти. Ймовірно, це відбудеться вже на початку листопада.

Учора це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів, і Любченко – серед них.

Місце Любченка в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко. Голосувати за звільнення міністрів депутати планують 3 листопада, за призначення нових – 4 листопада. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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