Ексспікер парламенту сказав, що не голосуватиме за відставку, якщо не пояснюватимуть її причини.

Ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков заявив, що станом на ранок 2 листопада, за його даними, заяви про звільнення від першого віцепремʼєра – міністра економіки Олексія Любченка в парламенті не було.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua. Оновлено. Об 11:00 стало офіційно відомо про те, що Любченко подав заяву на звільнення до Апарату Верховної Ради.

Він також прокоментував інформацію від джерел журналістів про те, що влада збирається звільняти Любченка нібито через його можливі корупційні дії.

"Якщо він замішаний у корупції, його треба не звільняти, а треба, щоб антикорупційні органи доводили фактаж, і якщо людина винна – суд приймав рішення і відправляв його не у відставку, а в інші місця. Але просто сказати, що хтось замішаний в корупції – так можна про будь-кого з народних депутатів сказати, про президента, про мене", – зазначив він.

Він додав, що не буде голосувати за відставку Любченка, якщо не буде пояснено, через що його хочуть звільнити.

"Тому що там не такого кольору очі в нього, чи він комусь не сподобався, – то я за це голосувати не буду. Якщо буде заява особиста – ну, якщо людина приймає для себе рішення йти у відставку, то тримати не будем", – додав він.

Нагадаємо, 19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що першого віцепрем'єр-міністра, міністра економічного розвитку Олексія Любченка планують зняти. Ймовірно, це відбудеться вже на початку листопада.

Учора це офіційно підтвердили після засідання фракції. Місце Любченка в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.