Железняк розповів про збільшення тривалості робочого дня депутатів

Глава фракції "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про зміни у розкладі роботи Верховної Ради після обрання Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції "Слуга народу".

Про це він повідомив у Telegram.

Депутат звернув увагу на збільшення тривалості пленарних засідань парламенту 2-4 листопада.

"Ось призначили Мотовиловця першим заступником "Слуги Народу". Чудове та правильне рішення колег! І тепер графік Ради на цей тиждень виглядає так: 1) вівторок замість 15:00, працюємо до 20:00 (якщо пощастить); 2) середа, замість 14:00, сидимо до 17:00; 3) четвер замість 15:00, знову ж таки до 20:00 (якщо у Андрія буде гарний настрій). Ось як після такого щиро радіти за товариша?" - написав Железняк.

Раніше новообраний перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що фракція”Слуга народу” має збільшити ефективність роботи у стінах парламенту.