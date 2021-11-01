Російський суд залишив чинним вирок фігурантам "красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір"

Слухачів, які прийшли на відкрите засідання у справі, затримали і оштрафували.

Апеляційний військовий суд у Власисі затвердив вирок Південного окружного військового суду РФ. Згідно із ним кримських мусульман фігурантів "красногвардійської групи" "Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаїрова, Рустема Емірусеїнова та Ескендера Абдулганієва відправлять до російських колоній терміном від 12 до 17 років.

Про це заявила адвокат Ліля Гемеджі, повідомляє "Кримська солідарність".

Під час судового засідання підсудні заявили клопотання надати достатнього часу на ознайомлення з матеріалами справи, оскільки суд першої інстанції обмежив їх у цьому, але апеляційний суд відхилив їх.

"Захисниця Ліля Гемеджі наполягала на тому, що фоноскопічна експертиза була оформлена відомством, яке має одне керівництво із ФСБ, що проводила розслідування. А також вказала на рекомендації ЄСПЛ, згідно з якими дозволено використовувати таємних свідків лише тоді, коли їм загрожує реальна небезпека", - сказано в повідомленні.

Також усі троє її підзахисних виступили з останнім словом.

Під час засідання захист заявляв низку відводів, проте ці заяви було відхилено.

Апеляційні розгляди у справі "красногвардійської групи" супроводжувалися масовими арештами слухачів протягом кількох тижнів. За клопотанням захисту сьогодні до зали було допущено 5 осіб з-поміж близьких родичів. Тих, що залишилися надворі, відвезли у відділення поліції, на них оформлюють адміністративні протоколи.

Сьогодні поліція знову провела затримання кримськотатарських слухачів, які прийшли до Кримського гарнізонного військового суду на апеляцію у справі "красногвардійської групи" "Хізб ут-Тахрір". 19 людей відвезли до "Центрального" відділу поліції Сімферополя.

Раніше вранці 25 жовтня правоохоронці провели масові затримання кримських татар біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі, де відбувалася апеляція у справі красногвардійської групи шляхом відеозв'язку з Апеляційним військовим судом у Власисі.

До цього 11 жовтня поліція розігнала десятки слухачів, які зібралися в масках та з дотриманням соціальної дистанції біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі на апеляційне засідання у справі цієї групи. Пізніше їх оштрафували за організацію масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку.

Фігуранти "красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір" Арсен Абхаїров, Рустем Емірусеїнов і Ескендер Абдулганієв були затримані в Криму в селищі компактного проживання кримських татар Біюк-Онлар (Жовтневе) і перебувають в СІЗО з лютого 2019 року. Всіх їх звинувачують в приналежності до політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії з 2003 року. В Україні та інших країнах світу організація діє без обмеження на рівні національних законодавств.

3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив учасників "красногвардійської групи" Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва - до 12 років і Арсена Абхаїрова - до 13.