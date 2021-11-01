​Солістка Go_A долучилася до перформансу "Крим, 5-та ранку", прем'єра відбудеться 2 листопада

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко спробує себе в акторській ролі та долучиться до документального перформансу "Крим, 5-та ранку" театральної компанії Dollmen режисера Дмитра Костюминського, прем’єра якого відбудеться 2 листопада в Українському домі у Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Про це повідомила пресслужба організаторів.

Перформанс-документ за п’єсою Наталії Ворожбит та Анастасії Косодій створений на основі інтерв’ю з 11 ув’язненими громадянськими журналістами та їхніми родинами.

"Дев’ять акторів, які гратимуть ролі кількох героїв одночасно, зачитуватимуть наративний матеріал п’єси, пропускаючи крізь себе історії родин героїв, їхні очікування і страхи, все, з чим їм довелося зіткнутись у період з 2014 по 2021 рік у процесі переслідування кримськотатарської інтелігенції, членів Меджлісу кримськотатарського народу і активних громадських діячів Кримської солідарності", - йдеться в повідомленні.

Разом із Катериною Павленко, до проєкту доєдналися: Джамала, Андрій Хливнюк (соліст гурту Бумбокс), Оксана Покальчук (Amnesty International Ukraine), Мирослава Гонгадзе (Голос Америки), Севгіль Мусаєва (Українська правда), Ахтем Сеітаблаєв (режисер), Вадим Карп'як (журналіст, ведучий “Свобода слова на ICTV”), Катерина Молчанова (акторка).

Зазначається, що проєкт "Крим, 5-та ранку"/"Crimea, 5 am" має на меті привернення уваги українського і світового суспільства до порушення прав людини на тимчасово окупованому Кримському півострові. Саме на світанку до помешкань громадських активістів з обшуками та арештами, виламуючи вікна і двері, вриваються російські силовики, звідти походить назва проєкту.

Продовженням проєкту після прем’єри в Україні буде інформаційна адвокаційна кампанія, а також покази перформансу у Німеччині та Польщі.

На фасаді Українського дому знаходиться інсталяція Вальдемарта Клюзка - сигнальна червоно-біла стрічка використовується для попередження людей про небезпеку чи надзвичайну ситуацію. Зараз територія тимчасово окупованого Криму і є тим небезпечним місцем, де порушуються права людини, де переслідують з політичних чи релігійних причин, де громадянських журналістів звинувачують у терористичній чи диверсійній діяльності. І мета інсталяції - привернути увагу до цієї проблеми.

Прем'єру документального перформансу "Крим, 5 ранку" можна буде побачити у форматі прямої трансляції 2 листопада о 19:00 за посиланнями: YouTube; Крим.Реалії, та на каналі UA: Суспільне.

Проєкт організовують Український інститут, Міністерство закордонних справ України та театральна група Долмен за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проєкт здійснюється в межах Кримської платформи.

Нагадаємо, у фіналі "Євробачення 2021" гурт GO_A посів п’яте місце з піснею "Шум", водночас згідно з глядацьким голосуванням - друге.