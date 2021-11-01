Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка

Заступниця голови Офісу президента брала активну участь у підготовці проєкту бюджету на 2022 рік та взаємодіє з профільним комітетом ВР щодо бюджетного процесу.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка. Вона брала активну участь у підготовці проєкту бюджету на 2022 рік та взаємодіє з профільним комітетом ВР щодо бюджетного процесу.

Про це LB.ua повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат фракції "Слуга народу" Ростислав Тістик.

"Фракція «Слуга народу» проводить засідання. Першим доповідав міністр фінансів Сергій Марченко (про пенсійну реформу). Далі ми розглядали кадрові питання… Юлія Свириденко — заступниця Керівника ОП може зайняти посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка. Наскільки я знаю, заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко займається у напрямку фінансів, економіки. Вона брала активну участь у підготовці головного документу — державного бюджету на наступний рік. Вона є в тісній взаємодії по економіці та фінансам. Тому у зв’язку з можливою заявою пана Любченка, наскільки це відомо, вона може обійняти його посаду першого віцепрем'єра та міністра економіки", — заявив він.

Депутат також підкреслив, що "є непідтверджена ще інформація про заяву Любченка. Наскільки мені відомо, він таку заяву (за власним бажанням) ще не написав. Але я знаю особисто з його оточення, що багато працівників вже забрали трудові книжки. Тому всі розуміють, що заява може бути найближчим часом".

За його словами, фракція також підтримала пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради (Штучний вже очолював апарат ВР із вересня 2019 р. по липень 2020 р.). Також "без змін залишаються пропозиції щодо пані Ірини Верещук (очолить Міністерство ТОТ)".

Депутат додав, що у середу Рада розгляне кадрові питання по звільненням в КМУ. "А в четвер буде працювати до вичерпання порядку денного. Плануються голосування по призначенням".

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після погоджувальної ради повідомив, що парламент у середу розгляне "блок кадрових питань".

Посаду першого віцепрем’єра, міністра економіки Олексія Любченка може зайняти заступниця Керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

"Наскільки відомо, поки ще він не написав заяву. Ми знаємо, що йдуть такі розмови. Якщо такі розмови дійдуть до логічного кінця, то ми будемо пропонувати пані Свириденко на посаду замість нього. Це десь шість призначень в цілому. Плюс пан Штучний (на посаду Керівника Апарату ВРУ). Сьогодні це питання, сподіваюся, що буде проголосовано на фракції", — говорив Арахамія.