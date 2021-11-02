Колишній менеджер Ахметова виграв аукціон на імпорт електроенергії з Білорусі

"До жовтня ця компанія не вела діяльності - і вжух - відразу імпорт на півмільярда гривень".

Компанія "Тет Груп" виграла аукціон на доступ до міждержавного перетину Україна-Білорусь.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на добовому аукціоні НЕК "Укренерго" недавно створена фірма "Тет Груп" викупила 400 МВт потужності на всі години для імпорту електроенергії з Білорусі на 3 листопада. Ціна становила 0 грн/МВт-год.

Ще по 2 МВт на кожну годину викупило ТОВ "Електропостачальник".

Засновником "Тет Груп" є колишній комерційний директор групи ДТЕК Віталій Бутенко.

"Віталій Бутенко відомий не тільки як енергетик, але і як популярний блогер, який нещадно критикував трейдерів, називаючи їх «шкідливими спекулянтами». Через тиждень після звільнення із ДТЕК він створює свого трейдера «Тет Груп». Ще Віталій Бутенко публічно критикував імпорт електроенергії. Але вже з листопада компанія, яка офіційно оформлена на Бутенка, може розпочати імпорт електроенергії у розмірі 400 МВт у годину. Іншими словами, компанія із статутним фондом 7,5 тис дол. може розпочати імпорт електроенергіі обсягом 20-30 млн дол. у місяць. До жовтня ця компанія не вела взагалі ніякої діяльності - і вжух - відразу імпорт на півмільярда гривень у місяць", - прокоментував результати аукціону депутат Верховної Ради Андрій Герус.

За прогнозами колишньої міністерки енергетики Ольги Буславець, імпорт з Білорусі може початися наступного тижня "під егідою приватних компаній з викупом перетину в "Енергоатома" за ціною, близькою до нуля".

"Чергове фіаско", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, що у кінці жовтня потужності для імпорту електроенергії з Білорусі за 383 млн гривень викупила НАЕК "Енергоатом", але Білорусь не підтверджує їй обсяги та графіки постачання, тому імпорт так і не почався.

З весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.