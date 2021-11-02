Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада може спростити для споживачів зміну постачальника газу

Споживачі зможуть змінювати компанію навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Рада може спростити для споживачів зміну постачальника газу
Фото: tvoemisto.tv

Верховна Рада на засіданні у четвер, 4 листопада, може спростити процедуру переходу від одного постачальника газу до іншого.

Про з посиланням на джерело в парламенті повідомляє Економічна правда.

Раніше процедуру зміни постачальника намагалися спростити через відповідне рішення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проте воно було заблоковане у суді. Нині це хочуть зробити через зміни до законодавства.

За даними видання, правку планують подати до законопроєкту №2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні.

У разі прийняття правки споживачі зможуть змінювати компанію навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Учора відповідний законопроєкт ухвалив профільний комітет. Рішення підтримали 12 із 21 членів комітету.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Як повідомляли, позачергове засідання парламенту відбудеться сьогодні з 16 год. На ньому заслуховуватимуть 13 законодавчих актів, зокрема й проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. №2553)

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також