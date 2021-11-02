Рада може спростити для споживачів зміну постачальника газу

Споживачі зможуть змінювати компанію навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Верховна Рада на засіданні у четвер, 4 листопада, може спростити процедуру переходу від одного постачальника газу до іншого.

Про з посиланням на джерело в парламенті повідомляє Економічна правда.

Раніше процедуру зміни постачальника намагалися спростити через відповідне рішення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проте воно було заблоковане у суді. Нині це хочуть зробити через зміни до законодавства.

За даними видання, правку планують подати до законопроєкту №2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні.

У разі прийняття правки споживачі зможуть змінювати компанію навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Учора відповідний законопроєкт ухвалив профільний комітет. Рішення підтримали 12 із 21 членів комітету.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Як повідомляли, позачергове засідання парламенту відбудеться сьогодні з 16 год. На ньому заслуховуватимуть 13 законодавчих актів, зокрема й проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. №2553)