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"Укренерго" назвало причину імпорту електроенергії з Білорусі та Словаччини

Орієнтовний обсяг аварійної допомоги з Білорусі склав 3,5 тис. МВт-год.

"Укренерго" назвало причину імпорту електроенергії з Білорусі та Словаччини
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Причиною активації аварійної допомоги з енергосистеми Білорусі 2 листопада став дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України та "Острові Бурштинської ТЕС" у зв'язку з підвищеною аварійністю на енергоблоках теплових станцій.

Про це повідомляє оператор системи передачі НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням оператора, орієнтовний обсяг аварійної допомоги з Білорусі, що здійснювалася з 13:00 до 20:00, становить 3,5 тис. МВт-год, зі Словаччини до "БуОС", що тривала з 10:00 до 20:00, 800 МВт-год.

Щодо стану блоків ТЕС, оператор наголосив на затримці виходу з планового ремонту блоку №8 ДТЕК "Курахівська ТЕС", який переведений в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада, а також виведення у першій половині 2 листопада на ремонт корпусу 1А "ДТЕК Криворізька ТЕС".

"Окрім цього, вранці 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок №11 "ДПЕК Бурштинська ТЕС", що унеможливило перефіксацію енергоблоку №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС, що могло б зменшити дефіцит потужності в цій зоні", – йдеться у повідомленні системного. оператора.

У зв'язку з цим, а також виведенням в аварійний ремонт блоку №6 "ДТЕК Бурштинська ТЕС" НЕК 2 листопада активувала аварійну допомогу зі Словаччини для компенсації дефіциту потужності та виконання узгодженого сальдо перетікання з ENTSO-E в "Острові Бурштинської ТЕС", зазначили в "Укренерго".

"У зв‘язку із стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, НЕК «Укренерго» звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок", – повідомили у НЕК.

Поряд з аварійністю ТЕС "Укренерго" вказала на суттєве надвиробництво електроенергії на ГЕС та зниження ВІЕ-генерації.

Станом на вечір вівторка, в енергосистемі працюють 29 блоків ТЕС ДТЕК, 6 блоків "Центренерго" та Слов'янська ТЕС "Донбасенерго".

З весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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