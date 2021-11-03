У жовтні з підземних сховищ України відібрали газу в 3,5 раза більше, ніж торік

Попри це, запас природного газу в українських ПСГ вищий за середній у 2011-2019 роках.

Протягом жовтня з українських газових сховищ відібрано 0,7 млрд кубометрів газу. Цей показник у 3,5 раза вищий за торішній.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу".

Причинами такої різниці в компанії назвали ранній початок сезону відбору цього року - на два тижні раніше, ніж торік, а також реекспорт компаніями-нерезидентами частини запасів для подальшої реалізації на ринку ЄС в період пікових цін на газ восени.

Попри це, запас природного газу в українських ПСГ вищий за середній у 2011-2019 роках.

"Станом на 1 листопада 2021 запаси природного газу у ПСГ становили 18 млрд куб. м газу. Це на 36% менше, ніж минулого, 2020-го року, котрий, нагадаємо, побив десятирічний рекорд за рівнем сформованих запасів. Проте цей показник на 13% вищий за середній рівень наповнення газосховищ у 2011-2019 рр.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня Україна припинила закачування газу в сховища. Цього року сезон закачування газу у сховища закінчився достроково у зв'язку з тим, що Росія перестала транспортувати газ до Угорщини територією України.