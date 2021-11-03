Процес сертифікації "Північного потоку - 2" може затягнутися до травня

Німецький регулятор має визначитись до 8 січня, потім слово буде за Єврокомісією.

Процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2" може затягнутися до травня 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Президент Росії Володимир Путін недавно сказав, що "Північний потік - 2" буде запущено "наступного дня" після отримання підсумкового схвалення від регуляторів.

Проте, пише агентство, якщо європейські регулятори захочуть використати весь час, який вони мають, "Північний потік - 2" може бути схвалений лише у травні.

Федеральне мережеве агентство Німеччини Bundesnetzagentur повинне опублікувати рішення про сертифікацію трубопроводу до 8 січня. Після цього проєкт остаточного рішення передадуть Європейській комісії, у якої буде ще два місяці (у разі потреби вони зможуть продовжити цей термін ще на стільки ж), щоб також ухвалити рішення.

Влада ЄС повинна вирішити, чи відповідає трубопровід європейським правилам, згідно з якими газотранспортний бізнес має бути відокремлений від виробництва та продажу. Лише після цього регулюючий орган Німеччини зможе видати сертифікат.

Нагадаємо, що Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Сертифікація - останній крок, що відділяє Росію від запуску газопроводу.

Проект "Північний потік-2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.