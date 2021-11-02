Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів, - Чернишов

Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Умови Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води мають виконуватися у всіх регіонах країни.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час робочої поїздки до Чернігівської області.

"Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні. Чернігів не є винятком. Про це, у тому числі, ми сьогодні спілкувалися з міським очільником", - наголосив Чернишов.

"Тарифи на централізоване опалення для населення в місті Чернігові не зростатимуть та залишаться на рівні попереднього опалювального сезону", - підкреслив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, 30 вересня між Кабінетом Міністрів, Офісом Президента України, НАК "Нафтогаз України", Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, "Асоціацією міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад був підписаний Меморандум щодо сталого проходження опалювального сезону. Документ передбачає, зокрема:

спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);

спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року);

державою забезпечено одну з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення — 7420 грн за тис куб. м.

Також нещодавно уряд ухвалив рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.