Чернігів може стати єдиним містом України, де підвищать тарифи на тепло

В опалювальному сезоні 2021-2022 рр. Чернігів може стати єдиним містом в Україні, міська влада якого підвищить тарифи на опалення для населення.

Про це стало відомо під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося у п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі.

На засіданні були присутні голови або заступники голів кожної обласної державної адміністрації. Вони прозвітували про те, що кожна область дотримується Меморандуму про непідвищення рівня тарифів, яким тарифи на опалення для населення залишаються на рівні попереднього опалювального сезону.

Втім, як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, є лише одне місто Чернігів, де за рішенням міської влади тарифи все-таки можуть бути підвищені.

"В усіх областях усі голови міст виконують Меморандум по тарифах для населення, який був підписаний місяць тому. Тарифи для населення не підвищуються. Але у нас є одна ситуація у Чернігівській області: мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення", - повідомив Тимошенко.

Як розповів на Конгресі голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, у Чернігові працюють два великі теплопостачальні підприємства, які надали міській владі свої пропозиції про підвищення тарифів. Наразі рішення ще має розглянути профільна депутатська комісія.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський звернувся до заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса та голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка з'єднатися з мером міста та попрацювати питання дотримання у Чернігові Меморандуму про непідвищення тарифів.

Також Зеленський звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова, аби РБНО долучилася до напрацювання рішення, яке б захистило людей у подібних ситуаціях.

"Я хотів би попросити тоді секретаря Ради національної безпеки та оборони нам запропонувати якесь рішення у разі, якщо ми всі один одного не почуємо. Якесь рішення, пропрацьоване з фахівцями – з міністром енергетики, з прем'єр-міністром і з Юрієм Юрійовичем (Вітренком – ред.). Якесь рішення, яке буде підтримувати саме людей, незважаючи на те, в якому місті вони живуть і хто у них менеджер міста", - сказав Президент Зеленський.