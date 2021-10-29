Саакашвілі передумав обстежуватися і лікуватися

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який 29-й день голодує у в'язниці в Руставі, заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур, що полегшують його голодування.

У зверненні до грузинського народу він закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів, передає "Ехо Кавказу".

"Продовження мого життя повністю прив'язане до вашого завтрашнього рішення і до перемоги Грузії", - сказав Саакашвілі.

Політик закликав прихильників завтра увечері зібратися біля виборчих дільниць, аби "разом захистити голоси".

Напередодні увечері Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями.

У сьогоднішньому зверненні він каже, що влада не врахувала головну рекомендацію лікарів, відмовившись перевести його на госпіталізацію до приватної клініки.

За словами прем'єр-міністра Грузії, влада таким чином хоче уникнути зіткнень прихильників Саакашвілі з поліцією біля медустанови.

Експрезидента Грузії Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

На знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

У неділю адвокат Саакашвілі заявив, що влада готується “ліквідувати” експрезидента Грузії після переведення із камери до тюремної лікарні.

Минулого тижня особистий лікар політика повідомив, що Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".