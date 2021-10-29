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Зеленський підписав указ про продовження персональних санкцій проти Ємену

Усі сторони війни в Ємені грубо порушують права людини.

Зеленський підписав указ про продовження персональних санкцій проти Ємену
Фото: OCHA

Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 жовтня, увів у дію рішення РНБО від 15 жовтня про продовження персональних санкцій проти окремих громадян Єменської Республіки.

Про це повідомляється в указі №555/2021.

До санкційного списку входять шість осіб:

  • Абд Аль-Халік Аль-Хусі, військовокомандувач угрупування "Аль Хусі";
  • Абдалла Яхья Аль Хакім, один із керівників "Аль Хусі"
  • Абдулмалік Аль-Хуті, один із лідерів єменських хуситів;
  • Ахмед Алі Абдалла Салех, бригадний генерал;
  • Алі Абдалла Салех, колишній президент Ємену, вважається померлим;
  • Султан Салех Аіда Аіда Забін, директор Департаменту кримінального розшуку в Сані.

Санкції, які передбачають заборону на в'їзд в Україну, блокування активів та збройне ембарго, будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2022 року.

Нагадаємо, що з 2014 року у Ємені триває збройне протистояння між урядовими силами та повстанським угрупуванням хуситів, відомим також як рух "Ансар Аллах", яке утримує більшу частину півночі країни, включно зі столицею Сану.

За даними ООН, усі сторони конфлікту в Ємені грубо порушують права людини. Прикладами таких порушень є позбавлення людей доступу до їжі та ліків, свавільні затримання, насильницькі зникнення, насильство над жынками, включаючи зґвалтування, тортури та інші форми жорстокого, нелюдського чи принижуючого гідність поводження.

В ООН не виключають, що війна в Ємені стане предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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