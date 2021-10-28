Літаки РФ здійснили провокацію над нафтовою вишкою Польщі у Балтійському морі

В самій повітряній зоні над нафтовими платформами немає заборони польотів.

Два російські фронтові бомбардувальники Су-24 зі складу Балтійського флоту 26 жовтня здійснили провокаційний політ біля нафтової платформи у Виключній економічній зоні Польщі.

Як повідомляє "Радіо Польща", цю інформацію підтвердило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

Як повідомила командор поручник Анна Мацєйовська-Кшесьняк з пресового бюро Оперативного командування Видів збройних сил, політ двох фронтових бомбардувальників Су-24 зафіксовано 26 жовтня приблизно о 15:00. Літаки перебували у Калінінградському районі аероінформації, не порушуючи законодавства та не створюючи загрози безпеці.

Оперативне командування наголошує, що в самій повітряній зоні над нафтовими платформами немає заборони польотів.

Раніше в мережі з’явилися короткі записи низького перельоту російських бомбардувальників поблизу нафтової платформи. Ймовірно, це нафтовидобувна платформа B8, яка належить компанії Lotos Petrobaltic, розташована на концесії з такою ж назвою. Група Lotos не прокоментувала цієї події, і повідомила, що вона не є відповідним адресатом надісланих їй запитань. Проте компанія додала, що повідомила про цю подію відповідні органи та служби, які відповідають за охорону держави.

Су-24 – це фронтовий бомбардувальник радянського виробництва. Використовується з метою прямої підтримки війська під час бойових дій. Літак досі широко використовують військово-повітряні сили Росії. Також він є в розпорядженні 72-ої авіабази Балтійського флоту, розташованій у Чкаловську.