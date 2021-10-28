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У Польщі на будівництві загинув українець

33-річний громадянин України працював у глибокому котловані, коли стався зсув ґрунту.

У місті Глівіце Сілезького воєводства на півдні Польщі під час виконання будівельних робіт 27 жовтня загинув громадянин України. Про це повідомляє поліція Сілезького воєводства.

За інформацією поліції, 33-річний українець працював у глибокому котловані, коли стався зсув ґрунту. Рятувальники змогли видобути тіло з-під землі лише через багато годин.

На місце надзвичайної ситуації відразу викликали рятувальників, зокрема спеціальну групу Пожежної служби з міста Ястрємбє Здруй. 

Викопування велося ручним інвентарем, оскільки залучення важкої техніки у таких ситуаціях заборонено. Рятувальні роботи велися в умовах небезпеки чергового зсуву ґрунту.

Близько 17:30 (за місцевим часом) рятувальники зуміли локалізувати чоловіка, але витягли його на поверхню лише о 20-й годині. На жаль, лікар констатував смерть українця.

За повідомленням поліції, громадянин України тимчасово проживав у місті Забже, що неподалік Глівіце. Місцева поліція, прокуратура та інспекція праці з’ясовують причини й обставини трагічної події, а також формальні аспекти працевлаштування громадянина України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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