Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь

Уряд Німеччини розкритикував бойове застосування збройними силами України ударного безпілотника Bayraktar для придушення вогневої позиції окупантів. Посол України у Німеччині Андрій Мельник нагадав німецьким колегам про право України захищатись.

Про це український дипломат заявив у коментарі Bild.

В уряді Німеччини у Берліні сьогодні заявили, що на сході України можуть застосовуватися лише ті безпілотники, які, згідно з Мінськими домовленостями, належать ОБСЄ". Тому федеральний уряд закликає "всі сторони до деескалації".

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично заперечив.

"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ", - сказав Мельник.

За його словами, Україна має "законне право на самооборону, якщо її територія вдень і вночі бомбардується важкою російською зброєю, а мирні жителі та солдати гинуть".

З цієї причини Україна, зі свого боку, "закликає уряд Німеччини замість того, щоб висловлювати занепокоєння з приводу драматичної ситуації на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля посередником, щоб скликати нормандський саміт у Берліні, як було погоджено, і поставити Москву на місце".

26 жовтня Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.