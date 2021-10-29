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Польща відмовилася платити Євросоюзу 1 млн євро на добу через судову реформу

Міністр юстиції Збігнєв Зебро назвав штрафи Євросоюзу "незаконними санкціями".

Польща відмовилася платити Євросоюзу 1 млн євро на добу через судову реформу
Фото: telegraf.com.ua

Польща не сплачуватиме пов'язані із судовою реформою штрафи, накладені на неї судом Європейського Союзу.

Про це заявив міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зебро, передає DW.

"Польща не може і не повинна платити жодного злотого", - заявив Зебро на брифінгу у Варшаві.

Польський міністр назвав штрафи Євросоюзу "незаконними санкціями" і наголосив, що держава "не має права поступатися беззаконням".

Нагадаємо, 27 жовтня суд Євросоюзу у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати щоденні штрафи у розмірі 1 млн євро за невиконання норм законодавства ЄС.

У жовтні Конституційний суд Польщі підтвердив верховенство конституції країни над законами ЄС.

Єврокомісія оскаржила судову реформу Польщі в європейському суді, попросивши зупинити дію положень закону, які забороняють суддям застосовувати певні положення законодавства ЄС.

Оскільки Польща цього не зробила, суд ЄС наклав на неї штраф.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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