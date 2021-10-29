У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Поліція назвала версії вбивства активіста "Правого сектора" в Сумах
Поліція назвала версії вбивства активіста "Правого сектора" в Сумах
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
ГоловнаЕкономікаДержава

ГТС України готова транспортувати додаткові обсяги газу до Європи

Українська ГТС спроможна і готова транспортувати ще 69,3 млрд куб. м газу на рік.

ГТС України готова транспортувати додаткові обсяги газу до Європи
Фото: EPA/UPG

Українська ГТС повністю відповідає вимогам безпечної та надійної експлуатації магістральних газопроводів. Наразі вона здатна додатково прокачувати 69,3 млрд кубометрів газу на рік.

Про це повідомив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, повідомляє "Укрінформ".

"Розглядаючи лише існуючі дві точки входу – Суджа та Сохранівка, які визначені чинним контрактом, українська ГТС спроможна і готова транспортувати 69,3 млрд куб. м газу на рік", - сказав Зябченко під час виступу на VII Українському газовому форумі

Нагадаємо, 23 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради заявив, що Україна готова забезпечити додатковий транзит газу до ЄС обсягом у 55 млрд куб. м на рік на спеціальних умовах.

Наразі українська ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік.

Напередодні Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також