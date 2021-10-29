ГТС України готова транспортувати додаткові обсяги газу до Європи

Українська ГТС спроможна і готова транспортувати ще 69,3 млрд куб. м газу на рік.

Українська ГТС повністю відповідає вимогам безпечної та надійної експлуатації магістральних газопроводів. Наразі вона здатна додатково прокачувати 69,3 млрд кубометрів газу на рік.

Про це повідомив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, повідомляє "Укрінформ".

"Розглядаючи лише існуючі дві точки входу – Суджа та Сохранівка, які визначені чинним контрактом, українська ГТС спроможна і готова транспортувати 69,3 млрд куб. м газу на рік", - сказав Зябченко під час виступу на VII Українському газовому форумі

Нагадаємо, 23 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради заявив, що Україна готова забезпечити додатковий транзит газу до ЄС обсягом у 55 млрд куб. м на рік на спеціальних умовах.

Наразі українська ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік.

Напередодні Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.