Збиток "Нафтогазу" за перше півріччя склав 1,7 млрд

У НАК вважають некоректною заяву Коболєва про прибуток "Нафтогазу" у першому кварталі.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оприлюднила консолідовану проміжну фінансову звітність за перше півріччя 2021 року.

Пресслужба НАК інформує, що чистий збиток "Нафтогазу" за перше півріччя цього року склав 1,7 млрд грн, тобто у 7 разів, або на 9,9 млрд грн менше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли чистий збиток був на рівні 11,5 млрд грн.

"Відповідно до звіту, результати за перше півріччя 2021 року значно кращі за результати за аналогічний період 2020 року", - констатують у компанії.

"Так, за другий квартал 2021 року, на початку якого Юрій Вітренко замінив на посаді голови правління Андрія Коболєва, "Нафтогаз" отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. За аналогічний період попереднього року "Нафтогаз" отримав чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн. Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021 року, і тому чистий збиток за все перше півріччя 2021 року склав 1,7 млрд грн. За перше півріччя попереднього, 2020 року, чистий збиток склав 11,5 млрд грн", - пояснили в компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що торік чистий збиток компанії складав 19 млрд грн, у 2019 році чистий прибуток складав 63,3 млрд грн за рахунок отримання від "Газпрому" 2,9 млрд доларів за результатом розглядів у Стокгольмському арбітражі.

"Нафтогаз" вважає некоректною заяву Коболєва про прибуток "Нафтогазу" у першому кварталі. "По-перше, ця інформація стосувалася не консолідованої, а окремої звітності. По-друге, огляд якої аудиторами взагалі не проводився", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" наголосили, що фінансові результати роботи компанії в 2021 році "будуть значною мірою залежати від дій уряду, впровадження "антикризового" законодавства, а також державного регулювання ринку газу в цілому".

Кабінет міністрів у квітні звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Місяць тому Кабінет міністрів звільнив наглядову раду "Нафтогазу України" після того, як троє незалежних членів оголосили про відставку.

Причиною їх рішення стала відмова Кабміну переглянути сумнівне призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.