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"Нафтогаз" виграв тендер на постачання Молдові 0,5 млн. куб. м газу

Газ має бути поставлено 29 жовтня.

"Нафтогаз" виграв тендер на постачання Молдові 0,5 млн. куб. м газу
Фото: oilpoint.com.ua

НАК "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання молдавській державній компанії Energocom 0,5 млн. куб. м газу.

Про це повідомив журналістам речник "Нафтогазу" Максим Білявський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обсяг – 0,5 млн куб. м, період постачання – 29 жовтня", - уточнив він.

Раніше Україна позичила Молдові 15 млн кубометрів газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі. Крім того, цього тижня Молдова почала купувати газ на міжнародному ринку. Уряд доручив держкомпанії Energocom оголошувати щоденні тендери.

Восени 2021 року Молдова зіткнулась з газовою кризою у зв'язку із закінченням контракту з російським "Газпромом". Термін його дії закінчився у кінці вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але Молдова досі не має підтверджених обсягів газу на наступні місяці.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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