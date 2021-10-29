Прем'єр Грузії заявив про право Саакашвілі на самогубство

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, відповідаючи на запитання журналіста про голодування експрезидента Михайла Саакашвілі, заявив, що "людина має право на самогубство".

"Якщо людина шкодить власному здоров'ю… Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", - заявив прем’єр Грузії в ефірі телеканалу "Імеді". Слова Гарібашвілі цитує видання "Ехо Кавказу".

Водночас він додав, що грузинський уряд робить "абсолютно все".

"За моїм завданням створили додаткову групу лікарів, цей консиліум організований нами, незважаючи на те, що йому, як ув'язненому, надали і будуть надавати повноцінне медичне обслуговування.Попри те ми додатково створили групу лікарів, і вони щодня спостерігають. Ми створили для нього повний комфорт, щоб не залишалося питань", - заявив прем'єр Грузії.

Гарібашвілі пообіцяв, що в разі потреби Саакашвілі нададуть допомогу та переведуть до тюремної лікарні.

Разом із тим Гарібашвілі виключив можливість переведення ув’язненого Саакашвілі у приватну клініку, заявивши, що це спричинить "хаос" у столиці країни Тбілісі.

За його словами, прихильники Саакашвілі запланували масові акції біля клініки. Гарібашвілі зазначив, що у такому разі проти протестувальників доведеться виставити поліцію, і таким чином місце порине у "хаос та заворушення". Він вважає, що це також погіршить ситуацію з пандемією коронавірусу в країні.

Гарібашвілі наголошує, що Саакашвілі не випустять достроково і не передадуть Україні, громадянином якої він є.

Напередодні увечері Саакашвілі, який голодує у в’язниці з 1 жовтня, погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже сьогодні політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

У зверненні до грузинського народу Саакашвілі закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів. Він закликав прихильників завтра увечері зібратися біля виборчих дільниць, аби "разом захистити голоси".

30 жовтня у п’яти найбільших містах Грузії: Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі та Зугдіді, - відбудеться другий тур виборів міських голів.