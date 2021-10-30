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Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус

Аукціони були скасовані. 

Імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада не відновиться, – Герус
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна не буде імпортувати білоруську електроенергію з 1 листопада. Відповідні аукціони були скасововані, повідомив у Telegram голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також не буде з 1 листопада імпорту електроенергії із РФ.

"Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений", – повідомив він. 

Герус додав, що вчора на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля. Мова йде про Курахівську ТЕС, Запорізьку ТЕС, Придніпровську ТЕС, Зміївську, Вуглегірську, Ирипільську і Слав’янську ТЕС. 

"Гарантовані запаси вугілля – це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тон вугілля", – зазначив він. 

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті". Передбачалося, що імпорт відновиться з 1 листопада. 

Рішення про заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі НКРЕКП ухвалила 26 травня. Перед цим, 17 травня, міністр енергетики Герман Галущенко попросив НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. 29 вересня регулятор продовжив дію заборони до 1 листопада.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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