Польський парламент підтримав будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Польський парламент у п’ятницю, 29 жовтня підтримав пришвидшене будівництво “стіни” вздовж кордону з Білоруссю для стримання потоку незаконних мігрантів.

Про це пише apnews.com.

Наступний крок – підписання документа президентом країни Анджеєм Дудою, після чого розпочнуть зведення стіни.

100-кілометровий прикордонний паркан вартістю 353 мільйонів євро планують обладнати датчиками руху, інформує Німецька хвиля.

Проєкт передбачає, що ніхто не зможе наближатися до нової прикордонної огорожі ближче, ніж на 200 метрів.

За словами глави МВС Польщі Маріуша Камінського, кошти на будівництво загородження вже зарезервовано у бюджеті країни, повідомляє зі свого боку Укрінформ.

Польща вивчає світовий досвід будівництва загороджень, зокрема США та Греції.

Очікується, що спорудження “стіни” завершиться у першому півріччі 2022 року.

Нагадаємо, поляки хочуть побудувати стіну, щоб не допустити на їхню територію незадокументованих мігрантів.

14 жовтня спецзакон про "стіну" підтримав Сейм – нижня палата польського парламенту.

ЄС звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Польські служби також вважають, що нелегальна міграція може здійснюватись з Білорусі через Україну, вони намагаються протидіяти цій загрозі.

З початку жовтня уряди низки країн Східної Європи, зокрема Польщі, Литви та Греції, виступають за будівництво огорожі вздовж кордонів ЄС, щоб протидіяти зусиллям країн, які використовують міграцію як інструмент політичного тиску.

Раніше Брюссель ухилявся від фінансування стіни вздовж європейських кордонів, наполягаючи, що чинні закони дозволяють фінансувати лише "системи управління кордоном".