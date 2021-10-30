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У Латвії чоловік підірвав авто, поранено двох поліцейських

Водій намагався втекти від правоохоронців. 

У Латвії чоловік підірвав авто, поранено двох поліцейських
Фото: vp.gov.lv/lv

У Латвії чоловік підрівав свою машину під час спроби втечі від поліції. Унаслідок вибуху постраждали двоє правоохоронців, повідомили на сайті поліції. 

У країні діють обмеження на пересування задля запобігання поширенню коронавірусу. Поліцейські зупинили авто, щоб з'ясувати причини пересування чоловіка. 

Водій спочатку дав правоохоронцям документи не виходячи з машини, але потім неочікувано закрив вікно і почав втікати, а також підірвав газовий балон всередині авто.

Вибуховою хвилею двох правоохоронців відкинуло від авто, а самого водія – з нього. Поліцейський спробував його затримати, але чоловік почав бійку. 

Постраждалим правоохоронцям все ж таки вдалося затримати чоловіка.

Серйозні ушкодження отримала поліцейська, вона госпіталізована. Інший правоохоронець отримав менші ушкодження, водієві медична допомога не знадобилась. 

З 21 жовтня по 15 листопада в Латвії діють жорсткі протиковідні обмеження, які передбачають коменданську годину з 20 по 05. 

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