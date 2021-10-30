У МЗС Польщі заявили про “дискримінацію” поляків в Україні, Ніколенко категорично відкинув звинувачення

Ситуація поляків нібито погіршилася у питаннях свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що в Україні нібито посилилася “дискримінація” поляків. В українському МЗС такі заяви назвали “щонайменше некоректними”

Як пише wiadomosci.dziennik.pl, дипломат сказав про це під час засідання польської парламентської комісії зі зв’язків із поляками за кордоном.

За його словами, однією з об’єктивних причин для цього є соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати. А також – коронавірус, оскільки Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від ковіду, що торкається поляків, які там проживають.

Суб’єктивними факторами погіршення становища поляків, на думку урядовця, є закон про мову, прославляння людей, пов’язаних з Волинською трагедію і призупинення ексгумації польських жертв.

Поляків також турбує відсутність врегульованих відносин між Україною та Римо-Католицькою Церквою в Україні, до якої вони переважно належать.

“Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова”, – наголосив Шинковський вель Сенк.

Він додав, що польське Міністерство закордонних справ порушило всі ці проблеми в переговорах з українською стороною.

Зі свого боку речник МЗС України Олег Ніколенко назвав такі твердження “щонайменше некоректними”, пише Радіо Свобода.

“Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі. Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу”, – наголосив він.

Речник закликав польську сторону “утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах”.