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Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post

Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Фото: ЕРА/UPG

Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, це викликало тривогу у США та Європі.

Про це йдеться у статті washingtonpost.com.

Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

“Поновлення пересування російських військ у цьому районі відбувається в той час, коли Кремль обіймає більш жорстку позицію щодо України. Російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, в останні місяці посилили свою риторику, атакуючи західні зв’язки Києва і навіть ставлячи під сумнів його суверенітет. Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є “червоною лінією” для Москви”, – зазначає видання.

Так, останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

“Суть у тому: це не навчання. Це не схоже на військове тренування. Щось відбувається. Що це?”, – заявив директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкл Кофман.

За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується у Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною. Він додав, що зображення, схоже, показують, що 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Американська газета зазначає, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кількість російських військ, розгорнутих навколо українського кордону, становить від 80 до 90 тисяч осіб, не враховуючи десятки тисяч, дислокованих у Криму.

Нагадаємо, Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вигнав вісім членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

21 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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