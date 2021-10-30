На Донбасі ворог чотири рази порушив режим “тиші”

З початку суботи, 30 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 29 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, зокрема зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.