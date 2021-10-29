Новий власник "Більшовика" має продати Києву один з цехів за 112 млн гривень, - Кличко

Незважаючи на зміну власника заводу, столична влада планує завершити процес викупу п’ятого цеху до кінця цього року.

Новий власник заводу "Більшовик" зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень за рішенням суду. Цей цех буде знесений, а на його місці побудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі.

Як повідомляє пресслужба Київської міської ради, про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ".

За словами міського голови, незважаючи на зміну власника заводу, столична влада планує завершити процес викупу п’ятого цеху до кінця цього року.

"У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом "Більшовик", - коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо 5-го цеху "Більшовика" із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень - половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду", - сказав Кличко.

Він зазначив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, - 112 млн гривень.

"І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року", – додав Кличко.

За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво. Сама ж розв’язка, за оцінками фахівців, може бути здана в експлуатацію до кінця наступного року.

Фонд державного майна у середу, 27 жовтня, провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості).

Восени 2015 року Департамент містобудування та архітектури Києва повідомляв, що на перетині проспекту Перемоги та вулиць Гетьмана і Довженка буде збудована сучасна трирівнева розв'язка з кільцем, яка дозволить зберегти п'ятий цех заводу "Більшовик". Зараз там старий шляхопровід і конюшинова розв'язка з трьома пелюстками.