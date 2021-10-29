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Співпокупець "Більшовика" екснардеп Хмельницький заявив, що не інвестував в акції Іркутської нафтокомпанії

Він стверджує, що опосередковано володіє 20% акцій європейської компанії ТВК Pacific Worldwide, якій належить 25% в російській нафтовій компанії. 

Співпокупець "Більшовика" екснардеп Хмельницький заявив, що не інвестував в акції Іркутської нафтокомпанії
Василь Хмельницький
Фото: focus

Колишній народний депутат, співпокупець заводу "Більшовик" Василь Хмельницький заперечив, що інвестував у акції Іркутської нафтової компанії. За його словами, він опосередковано як гарантією позики володіє 20% акцій європейської компанії ТВК Pacific Worldwide, якій належить 25% в російській "ІНК-Нефтегазгеология".

Хмельницький заявив, що "планує вийти з акціонерів" до кінця наступного року після повного погашення позики, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я не веду бізнес в Росії і не інвестував кошти в придбання акцій Іркутської нафтової компанії (ІНК), – прокоментував Хмельницький. 

За його словами, цінні папери ТВК Pacific Worldwide оформили на нього з правом зворотного викупу.

Нагадаємо, російський Forbes писав, що український мультимільйонер та колишній депутат Верховної Ради Василь Хмельницький може бути співвласником кількох активів Іркутської нафтової компанії (ІНК).

27 жовтня Фонд державного майна провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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