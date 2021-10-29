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Кабмін виділив 44,4 млн гривень на ліквідацію наслідків літніх злив на Закарпатті

За ці кошти проведуть роботи з відновлення мережі установ, закладів соціальної та дорожньої інфраструктури.

Кабмін виділив 44,4 млн гривень на ліквідацію наслідків літніх злив на Закарпатті
Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Кабінет міністрів на своєму засіданні 28 жовтня виділив Закарпатській облдержадміністрації 44,4 млн гривень для проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків рясних злив, що прокотилися областю 10-20 липня. 

Як повідомляє Урядовий портал, гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету. За ці кошти проведуть роботи з відновлення мережі установ, закладів соціальної та дорожньої інфраструктури. Зокрема, це заходи з берегоукріплення, відновлення мостів, мостових переходів, об’єктів охорони здоров’я тощо.

"Для нас надзвичайно важливим є вирішення питань з фінансової допомоги постраждалому населенню Закарпатської області та відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок надзвичайної ситуації. Мешканці регіону мають якнайшвидше повернутись до нормальних умов проживання та діяльності", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко.

Нагадаємо, у липні на Рахівщині пройшли інтенсивні дощі: за годину випало більше півмісячної норми опадів, що зумовило різке підвищення рівня води у річках. У результаті - паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно та затопив житлові будинки. Відразу було проведено оперативну нараду, сформовано штаб та залучено відповідні структури для ліквідації наслідків стихійного лиха. Загальна сума збитків склала майже 160 млн грн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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