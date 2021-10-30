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Сьогодні вночі Україна перейде на зимовий час

Стрілку годинника переведуть на одну годину назад.

Сьогодні вночі Україна перейде на зимовий час
Фото: glavcom.ua

У ніч на неділю, 31 жовтня, Україна перейде на зимовий час, тобто стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було введено у Великобританії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Нагадаємо, колишній спікер українського парламнету Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроєкту щодо скасування переходу на літній час

У березні 2021 в Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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