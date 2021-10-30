Пожежу на автозаправній станції “WOG” поблизу селища Рай-Оленівка у Харківській області локалізовано.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок суботи, 30 жовтня на території АЗС через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату.

Фото: dsns.gov.ua

На місці події працює 5 рятувальників.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 28 жовтня сталася пожежа на автозаправній станції поблизу селища Рай-Оленівка в Харківській області.

Там відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі. Жертв та постраждалих немає.

У ніч на середу, 27 жовтня на заводі "Втортех" у Броварах на Київщині стався потужний вибух, після якого почалася пожежа.