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На заводі "Втортех" у Броварах уночі стався вибух

Унаслідок вибуху установки з переробки алюмінію ніхто не постраждав.

У ніч на середу, 27 жовтня у Броварах на Київщині стався потужний вибух, після якого почалася пожежа.

Фото: соцмережі

Відповідне відео опублікував Київ Оперативний у Телеграм-каналі.

"Зі слів місцевих жителів був сильний вибух і почалася пожежа. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

У коментарях під публікацією багато жителів підтвердили факт вибуху.

Уранці в обласному управлінні ДСНС розповіли, що повідомлення про вибух на території ТОВ "Втортех" азбестоалюмінієвої переробки в місті Бровари надійшло до рятувальників о 00:42 27 жовтня.

На місце виклику було направлено співробітників чотирьох пожежно-рятувальних частин.

"Встановлено, що в наслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та крівлі з подальшим горінням окремими осередками алюмінієвого порошку масою 200 кілограм і розповсюдженням пожежі на поряд розташоване металеве складське приміщення з деревиною, яке належить ТОВ «Шелест»", - сказано в повідомленні.

Пожежу локалізовано о 02:16 та повністю ліквідовано о 02:31. На місці події було залучено п’ять одиниць техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.

Перевищення норм наявних речовин та порушень не виявлено.

В обласній поліції повідомляють, що внаслідок вибуху та пожежі ніхто з людей ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Як повідомляли, вчора вдень вибухом газу зруйновано одне з приміщень дитячого садка у селі біля Василькова. обійшлося без жертв.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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