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СБУ кваліфікувала ворожий обстріл Трьохізбенки як терористичний акт

Під час обстрілу було пошкоджено п'ять будинків місцевих мешканців. 

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували обстріл цивільних об'єктів прифронтового села Трьохізбєнка як терористичний акт. 

Про це повідомили на сторінці штабу ООС з посиланням на пресслужбу управління СБУ в Луганській області. 

"Встановлено, що увечері 27 жовтня ворог обстріляв населений пункт із забороненої Мінським домовленостями великокаліберних гармат. У результаті пошкоджено 5 будинків місцевих мешканців, зруйновано приватний гараж, спричинено пожежу, у результаті якої вигоріло півтора гектари сухої рослинності. Пошкоджено лінію електромереж, внаслідок чого залишилися без світла понад 200 абонентів", – йдеться у повідомленні. 

Трьохізбєнка після обстрілу ворогів
Фото: СБУ, штаб ООС
Трьохізбєнка після обстрілу ворогів

Наслідки обстрілу
Фото: СБУ, штаб ООС
Наслідки обстрілу

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).

Слідча група СБУ проводить роботу щодо документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих. 

За цей рік СБУ відкрила більше 70 кримінальних проваджень щодо дій окупантів у Луганській області. 

Нагадаємо, по Трьохізбєнці бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних артилерійських установок. Окупанти випустили близько 20 снарядів.

У вересні ворог обстріляв у Трьохізбєнці мирні квартали, а наступного дня – відкрив вогонь по слідчим СБУ, котрі збирали там докази. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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