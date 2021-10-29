СБУ повідомила першу підозру за демонтаж ділянок "труби Медведчука"

Фото: gp.gov.ua

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу, яка стосується халатного демонтажу ділянки нафтопродуктопроводу "Самара–Західний напрямок" на території Закарпатської області.

Першим підозрюваним став колишній головний інженер ТОВ "Прикарпатзахідтранс", повідомили пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що протягом 2018-2019 років внаслідок часткового демонтажу підземних резервуарів нафтопродуктопроводу, відомого як "труба Медведчука", через неналежне виконання підозрюваним своїх обов’язків нафтопродукти потрапили в ґрунти в межах села Росош на Свалявщині.

Головний інженер мав вжити заходи для своєчасної і належної утилізації відходів нафтопродуктів та їх знешкодження. Цього не зробили, і відходи з цистерн просто закопали в ґрунт. Забруднено 2 га землі, яка розташована поблизу місцевого водозабору.

Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.

Колишньому головному інженеру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Фото: gp.gov.ua

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, нібито афільованим з Віктором Медведчуком. Сам політик відкидав свою причетність до їх діяльності.

Президент Володимир Зеленський казав, що попередні власники знищили майже 400 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

19 лютого 2021 року РНБО ухвалила рішення про санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ними осіб.

Після цього трубу арештували та передали в управління "Укртранснафті".