Окупанти з ранку неділі двічі порушили “тишу”

Упродовж cуботи, 30 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотники, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Станом на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 29 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, зокрема зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.