МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
Савік Шустер захворів на коронавірус
Савік Шустер захворів на коронавірус
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд арештував колишнього правоохоронця, який зізнався у вбивстві

Чоловік добровільно прийшов до ДБР і повідомив про вчинення злочину. 

Шевченківський суд Києва заарештував на два місяці без права застави колишнього співробітника СБУ, який зізнався у вбивстві працівникам Державного бюро розслідувань

Про це пише УП з посиланням на коментар Київської міської прокуратури. На сторінці прокуратури в Facebook також зазначено, що попередньо злочин кваліфікували за ч.1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

"У ході першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці серед інших перевіряють версію про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Прокуратура клопотала в суді про взяття під варту без визначення розміру застави. 

Наагадаємо, 29 жовтня у гостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з 47 ножовими пораненнями. Колишній співробітник СБУ добровільно прийшов до Державного бюро розслідувань і зізнався у вбивстві. Він сказав, що вбитий нібито вербував його до вчинення терактів у Києві, а, коли він відмовився, спробував його "ліквідувати". Між чоловіками почалася бійка, в ході якої потерпілий загинув. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також