СБУ затримала "лобіста" шоу-бізнесу, який хотів підкупити народного депутата

Служба безпеки України затримала громадянина України на спробі підкупу депутата Верховної Ради. Так званий "лобіст" шоу-бізнесу обіцяв народному обранцю $100 тис. щороку за внесення "потрібної" правки або відтермінування законопроекту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, хабар пропонував керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. За інформацією СБУ, фактично ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

"Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок». Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів", - йдеться у повідомленні.

Шляхом підкупу зловмисник намагався внести правку або відтермінувати на невизначений термін законопроєкт №5572, який фактично ліквідовує вказану організацію.

Зловмисника затримали сьогодні під час спроби підкупу народного депутата через його помічника. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Напередодні співробітники СБУ викрили київських підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України. За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 млн грн.