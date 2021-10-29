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НАБУ завершило розслідування проти Злочевського

Справа стосується спроби підкупити Холодницького за $5 млн.

НАБУ завершило розслідування проти Злочевського
Микола Злочевський
Фото: burisma.com

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

З 28 жовтня стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту, повідомляється на сайті НАБУ.

Злочевському інкримінують організацію спробу підкупу керівництва антикорупційних органів (ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 ККУ) для закриття іншого кримінального провадження проти нього.

Нагадаємо, у червні 2020 року антикорупуційні органи затримали колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ілляшенком та одного із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу.

Їх піймали "на гарячому" після передачі 5 млн доларів, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.

Пізніше, в липні 2020 року, підозру заочно отримав і сам Злочевський.

Мазурова визнала вину за ч. 4 ст. 369 КК України, домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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