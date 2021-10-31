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Міністри України та Молдови проведуть незабаром “енергетичні консультації”

Зеленський відзначив готовність нашої держави й надалі допомагати Молдові.

Міністри України та Молдови проведуть незабаром “енергетичні консультації”
Фото: Офіс президента

Міністри енергетики України та Молдови проведуть незабаром в Україні “енергетичні консультації”.

Про це йшлося під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом Молдови Маєю Санду.

Санду подякувала Главі Української держави за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Зеленський відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв.

“Сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн”, – йдеться у повідомленні.

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

Нагадаємо, парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. 

Україна позичила Молдові газ для балансування газотранспортної системи. Молдова поверне борг, коли в країні буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги, для внутрішнього споживання.

29 жовтня стало відомо, що Молдова підписала п’ятирічний контракт з російським "Газпромом" на постачання природного газу з 1 листопада. Росія погодилася на формулу ціни, запропоновану Молдовою.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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