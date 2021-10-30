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Байден назвав “незграбними” дії США щодо Франції у “справі субмарин”

"Дії Сполучених Штатів “застали зненацька” їхнього найстарішого союзника".

Байден назвав “незграбними” дії США щодо Франції у “справі субмарин”
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден у розмові з очільником Франції Еммануелем Макроном у Римі назвав “незграбними” дії своєї країни у так званій “справі субмарин”.

Про це пише apnews.com.

Зазначимо, зрив Австралією та втрата Парижем багатомільярдної угоди щодо підводних човнів, а також створення альянсу AUKUS, призвів до загострення дипломатичних відносин між союзниками.

Байден офіційно не вибачився перед Макроном, але визнав, що дії США “застали зненацька” їхнього найстарішого союзника.

“Я думаю, що те, що сталося, – якщо використовувати англійську фразу – те, що ми зробили, було незграбним”, – сказав Байден.

Він додав, що угода з підводними човнами “не була виконана з великою витонченістю”.

“У мене склалося враження, що Францію поінформували задовго до цього”, – додав американський президент.

Зі свого боку Макрон сказав журналістам після зустрічі, що сторони знову зміцнюють довіру: “Довіра схожа на кохання. Заява – це добре, але докази – краще”.

На думку французького лідера, заяви Байдена були щирими. “Ми разом з’ясували те, що нам потрібно уточнити”, – відповів він на запитання, чи були відновлені відносини США та Франції.

“Що дійсно важливо зараз, так це те, що ми робитимемо разом найближчими тижнями, найближчими місяцями, найближчими роками”, – підсумував Макрон.

Нагадаємо, Байден і Макрон поспілкувалися перед самітом "Великої двадцятки у Римі".

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що країна відкличе послів із США та Австралії після розриву Канберрою контракту з французькою компанією Naval Group на 12 підводних човнів.

Ще в квітні 2016 року Париж отримав контракт на $50 млрд. Пізніше терміни реалізації контракту відкладали, але в червні 2021 року прем’єр Австралії Моррісон заявив, що проєкт знову став актуальним. Сума контракту до того часу зросла до $90 млрд.

Після повідомлення про нові плани Австралії МЗС і Міноборони Франції випустили спільну заяву, в якій сказано, що рішення припинити австралійсько-французьку програму будівництва підводного флоту і початок реалізації проєкту із США та Британією "суперечить букві і духу співробітництва, яке переважало між Францією і Австралією".

Міністри звинуватили США у відстороненні Франції від "конструктивного партнерства" з Австралією на тлі "безпрецедентних проблем в Індо-Тихоокеанському регіоні".

16 вересня США, Британія і Австралія уклали угоду про оборонне партнерство. Альянс отримав назву AUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Сторони домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками – через занепокоєння зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Атомні підводні човни будуватимуть в Аделаїді – місті на півдні Австралії. Моррісон запевнив, що Австралія, як і раніше, не матиме ядерної зброї.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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