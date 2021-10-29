Телеграм-канали групи Nexta в Білорусі оголосили "екстремістськими формуваннями"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі включило опозиційні телеграм-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta до списку "екстремістських формувань".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу білоруського відомства.

"МВС ухвалило рішення визнати групу громадян, які здійснюють екстремістську діяльність через Telegram-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta, екстремістськими групами та заборонити її діяльність", – ідеться в повідомленні.

Ці канали вже визнавали екстремістськими, однак тепер вони перетворилися вже на "екстремістські формування".

Сумарно у Nexta, Nexta-Live та Luxta близько 1,5 мільйона підписників.

Раніше МВС Білорусі визнало екстремістським Telegram-чат фанатів Віктора Цоя.

Зазначимо, що білоруська влада жорстоко переслідує учасників протестів та симпатиків опозиції після президентських виборів у серпні 2020 року.

13 жовтня МВС Білорусі заявило що притягатиме до кримінальної відповідальності підписників "екстремістських" телеграм-каналів та чатів. Їхнім творцям, керівникам та підписникам загрожує до семи років позбавлення волі. Пізніше в МВС уточнили, що кримінальні справи загрожують підписникам телеграм-каналів, які визнані "екстремістським формуванням", а підписка на канали, визнані "екстремістськими матеріалами" поки не карається.

Нагадаємо, у травні засновник Nexta Степан Путило попросив Польщу посилити його охорону. Після затримання в Білорусі свого колеги Романа Протасевича журналіст заявив про погрози, що надходять до редакції Nexta. Такі ж погрози редактори отримували під час протестів в серпні 2020 року.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

МЗС Білорусі несподіванно провело на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair Протасевича. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було в травні не було. Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно".

1 червня стало відомо, що терористичта організація "ЛНР" просить Білорусь видати Протасевича "для проведення слідчого експерименту". Йому закидають участь в бойових діях на Донбасі у складі українського підрозділу "Азов". В самому "Азові" заперечують, що Протасевич воював. Він дійсно був у підрозділі, але як військовий кореспондент.

Того ж дня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, запросив до країни представників "ЛНР". Згодом повідомлялося, що вони "допитали" Протасевича.

Пізніше з Протасевичем записали низку "інтерв'ю", у яких він заявляв, що "не має жодних проблем зі здоров’ям" і запевняє, що ставлення силовиків до нього "максимально коректне".