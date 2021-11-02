НАЗК не виявило порушень у декларації Новинського

Були виявлені лише незначні розбіжності даних на суму трохи більше 20 тис. грн, внаслідок описок, що не є адміністративним чи кримінальним правопорушенням.

Національне агентство з питань запобігання корупції не виявило порушень у декларації народного депутата Вадима Новинського за 2020 рік. Про це йдеться у довідці про результати проведеної перевірки від 13 жовтня №664/21, розміщеній на сайті відомства.

Згідно з документом, за підсумками перевірки встановлено повну відповідність задекларованих активів наявним у агентства даним. У ході перевірки у народного депутата не виявлено конфлікту інтересів, ознак незаконного збагачення та необґрунтованості походження активів.

Були виявлені лише незначні розбіжності даних на суму трохи більше 20 тис. грн, внаслідок описок, що не є адміністративним чи кримінальним правопорушенням.

Повна перевірка проводилася НАЗК у період з червня по жовтень поточного року.

Вадим Новинський - позафракційний народний депутат. Його було обрано по одномандатному округу №57 (Маріуполь). Нардеп є бенефіціаром інвестиційної компанії Smart Holding та входить до десятки найбагатших людей України за версією Forbes.

Як повідомляє сайт НАЗК, агентство за 9 місяців поточного року провело повну перевірку 606 декларацій публічних службовців. У ході перевірок виявлено недостовірні відомості у деклараціях на суму понад 370 млн грн. У 25 деклараціях виявлено ознаки кримінального правопорушення, а у трьох декларантів – не встановлено законних джерел походження майна та коштів на суму 1,1 млн грн.