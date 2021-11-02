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Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань за першим епізодом підозри (оновлено)

Печерський районний суд підтримав клопотання Офісу генпрокурора.

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань за першим епізодом підозри (оновлено)
Фото: Lb.ua

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду та замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Таке рішення суд виніс 2 листопада, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання.

Він назвав обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Раніше в Офісі генпрокурора пояснили, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання Медведчукові особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків.

За рішенням суду підозрюваний повинен:

  • прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
  • не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
  • здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

В ОГП нагадали, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

8 жовтня Медведчуку повідомили про нову підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ). Вона стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

Прокуратура просила арешт чи 1 млрд гривень застави для Віктора Медведчука у цій справі. Втім Печерський райсуд призначив йому домашній арешт.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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