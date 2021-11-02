Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань за першим епізодом підозри (оновлено)

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду та замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Таке рішення суд виніс 2 листопада, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання.

Він назвав обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Раніше в Офісі генпрокурора пояснили, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання Медведчукові особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків.

За рішенням суду підозрюваний повинен:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

В ОГП нагадали, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

8 жовтня Медведчуку повідомили про нову підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ). Вона стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

Прокуратура просила арешт чи 1 млрд гривень застави для Віктора Медведчука у цій справі. Втім Печерський райсуд призначив йому домашній арешт.