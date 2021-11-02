"Раціональні, реалістичні та важливі пропозиції були підтримані як на комітеті, так і в залі".

У проєкті державного бюджету на 2022 рік у першому читанні враховано 20% правок депутатів Верховної Ради.

Про це в кулуарах парламенту повідомила нардепка "Слуги народу", членкиня Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, передає спеціальна кореспондентка LB.ua.

"За останні 10 років це вперше, коли в першому читанні пропозиції народних депутатів дійсно ставилися на підтвердження. І ми бачимо, що доволі велика кількість, особливо від опозиційних фракцій та депутатських груп, ставили на підтвердження свої пропозиції", - сказала Забуранна.

Депутат зазначила, що загалом пропозиції до проєкту кошторису "склали б три додаткові бюджети", тому нереалістичні правки були відхилені ще на етапі розгляду в Комітеті.

"Велика кількість тих пропозицій, які пропонувались оппозиційними фракціями, на жаль, не були збалансованими. Вони не були підтримані під час розгляду в Комітеті і не знайшли своєї підтримки в залі. Що стосується тих пропозицій, які були підтримані, - вони були підтримані і під час розгляду робчою групою і Комітету з питань бюджету, які зокрема стосувалися питної води - забезпечення якісною питною водою всіх громадян.... програми першої леді щодо оновлення їдалень у школах... і певні видатки на соціальні та інфраструктурні проєкти. Тобто раціональні, реалістичні та важливі пропозиції були підтримані як на комітеті, так і в залі", - розповіла Забуранна.

Вона також зазначила, що загалом було 3 300 правок, а враховано - деь 20%.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні. Тепер документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправиться в Кабмін, який має підготувати його до другого читання.