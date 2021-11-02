Член профільного Комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Віталій Безгін підтвердив інформацію джерел LB.ua про збір підписів за розгляд законопроєкту про Київ за спеціальною процедурою.
Про це нардеп повідомив в коментарі LB.ua.
Закон в цілому, за його словами, проголосують в кінці листопада.
"Це (збір підписів за розгляд законопроєкту за спецпроцедурою, - ред.) ініціював Комітет та Олександр Корнієнко. Сьогодні вже буде 150 підписів - необхідна кількість... Спецпроцедура передбачає розгляд виключних правок - п'ять правок від фракцій і груп і по одній правці від будь-якого позафракційного депутата", - розповів Безгін.
Він також зазначив, що у другому читанні законопроєкт буде розглядатися в середині або наприкінці листопада.
"Всі маніпуляції, що закон буде розглядатися на цьому тижні - не відповідають дійсності", - наголосив нардеп.
Безгін також зазначив, що спецпроцедура передбачає внесення близько 30-40 правок і займе 2-3 години.
Нагадаємо, у травні 2014 року мером Києва був обраний Віталій Кличко, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною віденських угод між Порошенком і Кличком. В 2019 році президентом став Володимир Зеленський, який поміняв усіх керівників ОДА, але Кличка поки що не чіпав.
Законопроєкт про столицію, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".
Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Нині, відповідно до рішень Конституційного суду, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером.
Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.
19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.
20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.