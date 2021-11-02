У другому читанні законопроєкт буде розглядатися в середині або наприкінці листопада.

Член профільного Комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Віталій Безгін підтвердив інформацію джерел LB.ua про збір підписів за розгляд законопроєкту про Київ за спеціальною процедурою.

Про це нардеп повідомив в коментарі LB.ua.

Закон в цілому, за його словами, проголосують в кінці листопада.

"Це (збір підписів за розгляд законопроєкту за спецпроцедурою, - ред.) ініціював Комітет та Олександр Корнієнко. Сьогодні вже буде 150 підписів - необхідна кількість... Спецпроцедура передбачає розгляд виключних правок - п'ять правок від фракцій і груп і по одній правці від будь-якого позафракційного депутата", - розповів Безгін.

Він також зазначив, що у другому читанні законопроєкт буде розглядатися в середині або наприкінці листопада.

"Всі маніпуляції, що закон буде розглядатися на цьому тижні - не відповідають дійсності", - наголосив нардеп.

Безгін також зазначив, що спецпроцедура передбачає внесення близько 30-40 правок і займе 2-3 години.

Нагадаємо, у травні 2014 року мером Києва був обраний Віталій Кличко, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною віденських угод між Порошенком і Кличком. В 2019 році президентом став Володимир Зеленський, який поміняв усіх керівників ОДА, але Кличка поки що не чіпав.

Законопроєкт про столицію, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Нині, відповідно до рішень Конституційного суду, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.