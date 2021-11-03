Резнікова звільнили з посади віцепремʼєра-міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій

Верховна Рада проголосувала за відставку віцепремʼєр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За відповідне рішення висловилися 329 народних депутатів.

Резніков прийшов до парламенту особисто.

Резніков сказав, що тепер не буде брати участь в Тристоронній контактній групі в якості члена делегації, головою делегації лишається Леонід Кравчук, заступником – Олександр Мережко.

"Але рішення по формуванню делегації приймає президент", – додав він.

Завтра парламент має голосувати за призначення Резнікова новим міністром оборони.

Олексій Резніков політичну діяльність почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.

З березня 2020 – віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

У 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 від КМДА.

З листопада 2018 року поновив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс".

2005 р., 2019 р. — член Наглядової ради АТ "Ощадний банк України".

Минулого тижня головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Розмови про зміни в Кабінеті міністрів у владних колах точилися ще з літа. Тарана називали кандидатом на звільнення на початку вересня. Джерела LB.ua в СН говорили, що "Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина".

1 листопада Резніков написав заяву на звільнення, а 2 – прозвітував про роботу в міністерстві. Його наступницею на посаді міністра готуються призначити нардепку Ірину Верещук ("Слуга народу"). Вона вже повідомила, що планує на цій посаді зосереджуватися на гуманітарному аспекті.